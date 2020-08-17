https://ria.ru/20200817/1575876288.html
В России за сутки 3133 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 3133 человека, за все время - 736 101, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:32
2020-08-17T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество