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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575876288.html
В России за сутки 3133 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 3133 человека, за все время - 736 101, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки 3133 человека выздоровели от COVID-19

10:32 17.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 3133 человека, за все время - 736 101, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 133 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России 736 101", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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