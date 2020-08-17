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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575875652.html
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Для него собрали некоторое количество людей в одном из цехов. Для них он и вещал. А к тем кто бастует на территории он даже не вышел
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Боюсь уже через год они будут все в польше на клубничных плантациях. не работа а мечта
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855999_0:0:2894:1628_1400x0_80_0_0_83c52a6f4e6e41e6be911710c9d8d32c.jpg
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах

10:25 17.08.2020 (обновлено: 18:45 17.08.2020)
146181
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях.

"Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. — Прим. ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим", — заявил он.

Лукашенко также подчеркнул, что других выборов в республике не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. <...> Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", — отметил он.

Сегодня часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова направились к МЗКТ, куда прибыл президент. Как передает корреспондент РИА Новости, на подъездах к заводу и на территории вокруг него дежурили люди в штатском, на проходной стояли представители службы безопасности главы государства.
После выступления Лукашенко покинул МЗКТ на вертолете. Толпа рабочих собралась на парковке у центральной проходной, они держат флаги и скандируют: "Уходи!" Несмотря на то что полчаса назад мимо протестующих проехал автозак, сотрудников милиции на территории не наблюдается.
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Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Для него собрали некоторое количество людей в одном из цехов. Для них он и вещал. А к тем кто бастует на территории он даже не вышел
17 августа, 10:56
МОМаксим О
12515456154
Боюсь уже через год они будут все в польше на клубничных плантациях. не работа а мечта
17 августа, 10:28
Иван Грозный
58521091280
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