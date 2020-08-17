Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях.
"Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. — Прим. ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим", — заявил он.
Лукашенко также подчеркнул, что других выборов в республике не будет.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. <...> Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", — отметил он.
Сегодня часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода имени Козлова направились к МЗКТ, куда прибыл президент. Как передает корреспондент РИА Новости, на подъездах к заводу и на территории вокруг него дежурили люди в штатском, на проходной стояли представители службы безопасности главы государства.
После выступления Лукашенко покинул МЗКТ на вертолете. Толпа рабочих собралась на парковке у центральной проходной, они держат флаги и скандируют: "Уходи!" Несмотря на то что полчаса назад мимо протестующих проехал автозак, сотрудников милиции на территории не наблюдается.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Один протестующий погиб.
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