Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина

"Задержаны двое 20-летних жителей Омска, причастных к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств. Согласно имеющейся информации, задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотических средств в крупном размере", - говорится в релизе.

Сотрудники ФСБ изъяли у парней 10,7 кг героина, они планировали продавать наркотик в крупных городах Сибирского федерального округа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантов заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.