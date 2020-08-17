Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина

ОМСК, 17 авг - РИА Новости. Двух 20-летних жителей Омска задержали за попытку сбыта 10,7 кг героина, у них был свой интернет-магазин, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Омской области.
"Задержаны двое 20-летних жителей Омска, причастных к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств. Согласно имеющейся информации, задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотических средств в крупном размере", - говорится в релизе.
Сотрудники ФСБ изъяли у парней 10,7 кг героина, они планировали продавать наркотик в крупных городах Сибирского федерального округа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантов заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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