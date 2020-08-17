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Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина
Двух 20-летних жителей Омска задержали за попытку сбыта 10,7 кг героина, у них был свой интернет-магазин, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Омской... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:17
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омская область
омск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омская область, омск

Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина

10:24 17.08.2020 (обновлено: 16:17 17.08.2020)
13000
© УФСБ России по Омской областиЗадержание подозреваемых в попытке сбыта героина в Омской области
Задержание подозреваемых в попытке сбыта героина в Омской области
© УФСБ России по Омской области
ОМСК, 17 авг - РИА Новости. Двух 20-летних жителей Омска задержали за попытку сбыта 10,7 кг героина, у них был свой интернет-магазин, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Омской области.
"Задержаны двое 20-летних жителей Омска, причастных к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотических средств. Согласно имеющейся информации, задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотических средств в крупном размере", - говорится в релизе.
Сотрудники ФСБ изъяли у парней 10,7 кг героина, они планировали продавать наркотик в крупных городах Сибирского федерального округа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантов заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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