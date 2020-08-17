Участник незаконной акции в Москве Жуков попросил об УДО

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участник несогласованной акции в Участник несогласованной акции в Москве Кирилл Жуков, получивший три года колонии за попытку поднять забрало шлема росгвардейца, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Байтурина.

"Мы подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Поддержит ли его администрация колонии, мы точно узнаем лишь в суде. Со слов Кирилла, они не хотели его поддерживать", - сказала адвокат.

Она добавила, что Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство 20 августа.

Тверской суд столицы в начале сентября 2019 года приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима, прокурор просил 4,5 года. Через месяц это решение вступило в силу после утверждения Мосгорсудом.

По данным следствия, Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, в область забрала, "отчего правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик в суде пояснял, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок.

По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" Жукову грозило до пяти лет колонии. Вину он не признал и настаивал на том, что едва коснулся защитного стекла шлема.