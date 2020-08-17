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Участник незаконной акции в Москве Жуков попросил об УДО
Участник несогласованной акции в Москве Кирилл Жуков, получивший три года колонии за попытку поднять забрало шлема росгвардейца, попросил об условно-досрочном... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:23
москва
нижний тагил
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, нижний тагил, происшествия

Участник незаконной акции в Москве Жуков попросил об УДО

10:23 17.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков в суде
Кирилл Жуков в суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кирилл Жуков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участник несогласованной акции в Москве Кирилл Жуков, получивший три года колонии за попытку поднять забрало шлема росгвардейца, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Байтурина.
"Мы подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Поддержит ли его администрация колонии, мы точно узнаем лишь в суде. Со слов Кирилла, они не хотели его поддерживать", - сказала адвокат.
Она добавила, что Тагилстроевский суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство 20 августа.
Тверской суд столицы в начале сентября 2019 года приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима, прокурор просил 4,5 года. Через месяц это решение вступило в силу после утверждения Мосгорсудом.
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По данным следствия, Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, в область забрала, "отчего правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик в суде пояснял, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок.
По статье "Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" Жукову грозило до пяти лет колонии. Вину он не признал и настаивал на том, что едва коснулся защитного стекла шлема.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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МоскваНижний ТагилПроисшествия
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