https://ria.ru/20200817/1575874947.html
Эксперт: экономика Белоруссии терпит убытки в десятки миллионов долларов
Убытки для экономики Белоруссии из-за протестов оппозиции и забастовок на предприятиях составляют десятки миллионов долларов, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:15
2020-08-17T10:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200817/1575869556.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575873756.html
Damir Aliev
люди внезапно забыли что вся та красота и порядок в Беларуси - это несомненная заслуга Луки. но он все убил тем что нарисовал себе 80%, и когда люди возмутились принялся избивать их. плохо то что кто бы не пришел на смену Луки - это несомненно будут слабые политики которые сдадут все интересы Беларусы за печеньки - вроде обещалок в ЕС. они убьют предприятия гиганты, типа Белаза , МАЗа, потому что ЕС конкуренты не нужны, чтобы радостно ездить потом выкапывать клубнику в Польше. зато безвиз. печальная участь!
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Убытки для экономики Белоруссии
из-за протестов оппозиции и забастовок на предприятиях составляют десятки миллионов долларов, заявил РИА Новости эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.
"Каждый день (протестов) - это десятки миллионов долларов убытков, может, даже и больше, для экономики страны. Если будет бастовать предприятие "Беларуськалий", это огромные убытки, а они сегодня начали забастовку. То же самое касается других градообразующих предприятий", - сказал эксперт.
По мнению политолога, "люди будут до конца отстаивать свои требования". "В этой ситуации (президент Александр) Лукашенко
рассчитывает на некое чудо, что митинги сами рассосутся, но они сами не рассосутся. Начнутся забастовки, уже сегодня начинаются забастовки заводов, фабрик", - отметил Болкунец.
По его прогнозам, экономика Белоруссии "может быть полностью парализована", если забастовки на предприятиях продолжатся.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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