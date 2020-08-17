Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575874947.html
Эксперт: экономика Белоруссии терпит убытки в десятки миллионов долларов
Убытки для экономики Белоруссии из-за протестов оппозиции и забастовок на предприятиях составляют десятки миллионов долларов, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575862408_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_35c889575341202f52da9c4529124cd2.jpg
https://ria.ru/20200817/1575869556.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575873756.html
люди внезапно забыли что вся та красота и порядок в Беларуси - это несомненная заслуга Луки. но он все убил тем что нарисовал себе 80%, и когда люди возмутились принялся избивать их. плохо то что кто бы не пришел на смену Луки - это несомненно будут слабые политики которые сдадут все интересы Беларусы за печеньки - вроде обещалок в ЕС. они убьют предприятия гиганты, типа Белаза , МАЗа, потому что ЕС конкуренты не нужны, чтобы радостно ездить потом выкапывать клубнику в Польше. зато безвиз. печальная участь!
35
9
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575862408_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_35c889575341202f52da9c4529124cd2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575862408_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_68e5aea2fbd50eaf2003fc891d53a0ec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575862408_1131:3:3071:1943_1400x0_80_0_0_24fb64ada490aaaf9ed66d1b5012f75d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия

Эксперт: экономика Белоруссии терпит убытки в десятки миллионов долларов

10:15 17.08.2020
2301
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Убытки для экономики Белоруссии из-за протестов оппозиции и забастовок на предприятиях составляют десятки миллионов долларов, заявил РИА Новости эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.
"Каждый день (протестов) - это десятки миллионов долларов убытков, может, даже и больше, для экономики страны. Если будет бастовать предприятие "Беларуськалий", это огромные убытки, а они сегодня начали забастовку. То же самое касается других градообразующих предприятий", - сказал эксперт.
По мнению политолога, "люди будут до конца отстаивать свои требования". "В этой ситуации (президент Александр) Лукашенко рассчитывает на некое чудо, что митинги сами рассосутся, но они сами не рассосутся. Начнутся забастовки, уже сегодня начинаются забастовки заводов, фабрик", - отметил Болкунец.
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Вчера, 04:22Протесты в Белоруссии
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
По его прогнозам, экономика Белоруссии "может быть полностью парализована", если забастовки на предприятиях продолжатся.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 09:46
Готова стать первой. Тихановская заявила о себе как национальном лидере
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
22509725
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
люди внезапно забыли что вся та красота и порядок в Беларуси - это несомненная заслуга Луки. но он все убил тем что нарисовал себе 80%, и когда люди возмутились принялся избивать их. плохо то что кто бы не пришел на смену Луки - это несомненно будут слабые политики которые сдадут все интересы Беларусы за печеньки - вроде обещалок в ЕС. они убьют предприятия гиганты, типа Белаза , МАЗа, потому что ЕС конкуренты не нужны, чтобы радостно ездить потом выкапывать клубнику в Польше. зато безвиз. печальная участь!
17 августа, 10:28
Damir Aliev
2611106
Рекомендуем
Общегражданский марш За свободу в Минске
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
"Лицемерие как оно есть". Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Тихановская заявила, что "примет" раскаявшихся силовиков
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Часть коллектива Белтелерадиокомпании вышла на забастовку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало заявил о готовности оппозиции к диалогу с Лукашенко
Дом Правительства. Республика Беларусь
Белорусское правительство сложило полномочия
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
"Беларуськалий" остановил работу
Кирилл Жуков в суде
Участник незаконной акции в Москве Жуков попросил об УДО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния