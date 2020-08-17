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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:14
александр витько
михаил дегтярев
правительство хабаровского края
хабаровский край
общество
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из ничего проблему раздувает. 99% поликлиник в России так работают.
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1400x0_80_0_0_7582046da800a1cae23a5e1440e0474e.jpg
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7 495 645-6601 
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353
60
александр витько, михаил дегтярев, правительство хабаровского края, хабаровский край, общество

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

10:14 17.08.2020
27783
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Хабаровск. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
Поводом для этого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в Хабаровском крае. Как отмечают власти, практически 90 процентов всех обращений, поступающих в краевое правительство, касаются медицины, прежде всего жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.
Сам врио губернатора провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка имени Горького.
"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн <…> С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике <…> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — сказал Дегтярев на аппаратном совещании.
Александр Витько занимал пост министра здравоохранения Хабаровского края с 21 марта 2007 года. До этого он был главврачом, руководил отделом регионального Минздрава.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Кто возглавит Минздрав

Новым министром здравоохранения станет заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он будет исполнять и обязанности зампреда.
Дегтярев назначил Никонова заместителем председателя правительства в начале августа. До этого тот работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы.
При назначении Дегтярев отметил, что Никонов — "грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин". Он закончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения Хабаровского края, после чего переехал в Москву.

Перестановки в правительстве Хабаровского края

Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, после того как президент Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал сейчас находится под арестом в московском СИЗО "Лефортово". Его подозревают в причастности к организованной преступной группировке и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Вину бывший губернатор не признает.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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С момента назначения Дегтярев произвел несколько перестановок в краевом правительстве. Так, первым заместителем председателя кабмина — руководителем аппарата губернатора стал Александр Никитин, который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Ушли в отставку начальник управления лесов Константин Хрянин и и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров. Краевой Минфин возглавил Валентин Костюшин, который ранее был заместителем руководителя этого ведомства.
Из прежнего состава правительства должности сохранили зампред по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, министр имущественных отношений Марина Костина, а также зампред правительства и министр сельского хозяйства Александр Шкурин.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
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58200239
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Александр ВитькоМихаил ДегтяревПравительство Хабаровского краяХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
из ничего проблему раздувает. 99% поликлиник в России так работают.
17 августа, 11:22
9 10
900824
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