Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Поводом для этого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в Хабаровском крае. Как отмечают власти, практически 90 процентов всех обращений, поступающих в краевое правительство, касаются медицины, прежде всего жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.

Сам врио губернатора провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка имени Горького.

"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн <…> С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике <…> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — сказал Дегтярев на аппаратном совещании.

Александр Витько занимал пост министра здравоохранения Хабаровского края с 21 марта 2007 года. До этого он был главврачом, руководил отделом регионального Минздрава.

Кто возглавит Минздрав

Новым министром здравоохранения станет заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он будет исполнять и обязанности зампреда.

Дегтярев назначил Никонова заместителем председателя правительства в начале августа. До этого тот работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы.

При назначении Дегтярев отметил, что Никонов — "грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин". Он закончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения Хабаровского края, после чего переехал в Москву.

Перестановки в правительстве Хабаровского края

Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, после того как президент Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал сейчас находится под арестом в московском СИЗО "Лефортово". Его подозревают в причастности к организованной преступной группировке и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Вину бывший губернатор не признает.

С момента назначения Дегтярев произвел несколько перестановок в краевом правительстве. Так, первым заместителем председателя кабмина — руководителем аппарата губернатора стал Александр Никитин , который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Ушли в отставку начальник управления лесов Константин Хрянин и и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров. Краевой Минфин возглавил Валентин Костюшин, который ранее был заместителем руководителя этого ведомства.