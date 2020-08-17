Ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Ряд работников Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку, покинули рабочие места и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода им. Козлова направились к заводу колесных тягачей, который посещает президент Белоруссии Ряд работников Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку, покинули рабочие места и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода им. Козлова направились к заводу колесных тягачей, который посещает президент Белоруссии Александр Лукашенко , заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МТЗ.

"К нашей проходной пришли работники Минского электротехнического завода имени Козлова, они предложили сотрудникам МТЗ выдвинуться вместе в сторону Минского завода колесных тягачей. Все желающие были отпущены. То есть они решили поддержать коллег, объявили забастовку, покинули рабочие места и направились к МЗКТ", - рассказала представитель пресс-службы.

МЗКТ в понедельник посещает Лукашенко.

Собеседница агентства также отметила, что накануне по предложению руководства МТЗ был сформирован актив из числа работников предприятия в составе 23 человек, в понедельник утром они встретились с гендиректором МТЗ Виталием Вовком. "Они выдвинули свои требования, состоялось их обсуждение. Виталий Михайлович дал поручение юридически правильно их оформить, сегодня этим будет заниматься наш юрист", - добавила сотрудница пресс-службы.

Ранее Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике "ножом в спину" власти, отметил также, что бастующим не место на предприятиях, там и так людей в избытке.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.