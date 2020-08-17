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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575874656.html
Ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку
Ряд работников Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку, покинули рабочие места и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода им... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:42
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575803073.html
На заводе видимо переизбыток рабочих кадров?
43
Им же сказали что раз вы сегодня не работаете то и зарплаты за сегодняшний день вы не получите. Ну а в Батьке я не сомневаюсь, он лично способен объяснить митингующим в их заблуждении. Да это будет не понять тем кто работает незаконно, на фрилансе, т.е. не платит налоги, но пользуется дорогами, медициной, прибранными парками, вызывает полицию, и считает что это всё как воздух должно быть от природы.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575796577_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9df7d15ca026663249ddac85963b70c7.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку

10:10 17.08.2020 (обновлено: 10:42 17.08.2020)
3532
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Ряд работников Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку, покинули рабочие места и вместе с сотрудниками Минского электротехнического завода им. Козлова направились к заводу колесных тягачей, который посещает президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МТЗ.
"К нашей проходной пришли работники Минского электротехнического завода имени Козлова, они предложили сотрудникам МТЗ выдвинуться вместе в сторону Минского завода колесных тягачей. Все желающие были отпущены. То есть они решили поддержать коллег, объявили забастовку, покинули рабочие места и направились к МЗКТ", - рассказала представитель пресс-службы.
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МЗКТ в понедельник посещает Лукашенко.
Собеседница агентства также отметила, что накануне по предложению руководства МТЗ был сформирован актив из числа работников предприятия в составе 23 человек, в понедельник утром они встретились с гендиректором МТЗ Виталием Вовком. "Они выдвинули свои требования, состоялось их обсуждение. Виталий Михайлович дал поручение юридически правильно их оформить, сегодня этим будет заниматься наш юрист", - добавила сотрудница пресс-службы.
Ранее Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике "ножом в спину" власти, отметил также, что бастующим не место на предприятиях, там и так людей в избытке.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не действующий президент Лукашенко.
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19816660
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На заводе видимо переизбыток рабочих кадров?
17 августа, 10:21
ВГВиктор Глотов
29000014
Им же сказали что раз вы сегодня не работаете то и зарплаты за сегодняшний день вы не получите. Ну а в Батьке я не сомневаюсь, он лично способен объяснить митингующим в их заблуждении. Да это будет не понять тем кто работает незаконно, на фрилансе, т.е. не платит налоги, но пользуется дорогами, медициной, прибранными парками, вызывает полицию, и считает что это всё как воздух должно быть от природы.
17 августа, 10:30
ВПВасилий Прекрасноволосый
500006
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