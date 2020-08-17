Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Вертолет президента Белоруссии Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территорию Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости.

Движение автотранспорта в районе завода не ограничено. Кроме того, прилегающие парковки заполнены автомобилями, очевидно поэтому глава государства предпочел перемещаться на вертолете. Борт приземлился около 10.00 (совпадает с мск). На это время был назначен визит главы государства.

Ранее сотрудница завода сообщила РИА Новости, что рабочие не собираются митинговать, а ждут встречи с главой государства на территории. Снаружи, напротив центральной проходной, собрались около сотни человек с бело-красными флагами. Лукашенко их увидеть не мог.

Несколько человек в касках и рабочей форме с плакатом "Минские кабельные сети рабочих" позже присоединились к манифестантам.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.