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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575874545.html
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территорию Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Я так понимаю на камеру к Лукашенко допустят только лояльных рабочих и администрарию завода. Будет монолог демагогия о попытках развала страны, лязгающих гусеницах НАТО и потирающих потные руки конкурентах
195
Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолёте И бесплатно покажет кино. С днём рожденья поздравит И, наверно, оставит Мне в подарок пятьсот эскимо
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Вертолет Лукашенко прилетел на МЗКТ
2020-08-17T10:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

10:07 17.08.2020 (обновлено: 15:58 17.08.2020)
102703
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территорию Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент РИА Новости.
Движение автотранспорта в районе завода не ограничено. Кроме того, прилегающие парковки заполнены автомобилями, очевидно поэтому глава государства предпочел перемещаться на вертолете. Борт приземлился около 10.00 (совпадает с мск). На это время был назначен визит главы государства.
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Ранее сотрудница завода сообщила РИА Новости, что рабочие не собираются митинговать, а ждут встречи с главой государства на территории. Снаружи, напротив центральной проходной, собрались около сотни человек с бело-красными флагами. Лукашенко их увидеть не мог.
Несколько человек в касках и рабочей форме с плакатом "Минские кабельные сети рабочих" позже присоединились к манифестантам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я так понимаю на камеру к Лукашенко допустят только лояльных рабочих и администрарию завода. Будет монолог демагогия о попытках развала страны, лязгающих гусеницах НАТО и потирающих потные руки конкурентах
17 августа, 10:19
Павел Иванов
866102100
Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолёте И бесплатно покажет кино. С днём рожденья поздравит И, наверно, оставит Мне в подарок пятьсот эскимо
17 августа, 10:20
Чипалина Лукин
552523054
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