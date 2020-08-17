Один ребенок погиб, пять человек пострадали при пожаре в Ступино

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при пожаре в частном жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в частном жилом доме на улице Люблинская пострадали шесть человек, из них одна девочка 10 лет погибла", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.
Информацию о гибели ребенка подтвердила прокуратура Подмосковья. По ее данным, в результате пожара "погиб малолетний ребенок" и "несколько человек госпитализированы".
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет выяснять причины и обстоятельства случившегося. На место выехал ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.