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Один ребенок погиб, пять человек пострадали при пожаре в Ступино
Один человек погиб, еще пятеро пострадали при пожаре в частном жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:29
московская область (подмосковье)
ступино
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), ступино, происшествия

Один ребенок погиб, пять человек пострадали при пожаре в Ступино

10:07 17.08.2020 (обновлено: 10:29 17.08.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара в частном доме в городском округе Ступино
Ликвидация пожара в частном доме в городском округе Ступино
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Ликвидация пожара в частном доме в городском округе Ступино
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при пожаре в частном жилом доме в подмосковном Ступино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в частном жилом доме на улице Люблинская пострадали шесть человек, из них одна девочка 10 лет погибла", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.
Информацию о гибели ребенка подтвердила прокуратура Подмосковья. По ее данным, в результате пожара "погиб малолетний ребенок" и "несколько человек госпитализированы".
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет выяснять причины и обстоятельства случившегося. На место выехал ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.
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Московская область (Подмосковье)СтупиноПроисшествия
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