https://ria.ru/20200817/1575874150.html
Дело о подброшенных Голунову наркотиках выделили в отдельное производство
Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц в рамках расследования по подброшенным журналисту Ивану Голунову наркотикам,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:59
2020-08-17T10:17
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц в рамках расследования по подброшенным журналисту Ивану Голунову
наркотикам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин
.
Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК
завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.
"Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело", - сказал Бадамшин.
Защитник сравнил "секретную" часть дела с "увлекательной книгой" и пообещал интересный процесс в суде.
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы
следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.