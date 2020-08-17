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В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев
Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:49
москва
происшествия
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев

09:49 17.08.2020
3512
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВодка
Водка
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Водка. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две бутылки волки, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Вечером 16 августа в полицию поступило сообщение о разбое на улице Серафимовича в Москве.
"Установлено, что в подземном переходе двое неизвестных потребовали прекратить распивать спиртные напитки, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у мужчины и его знакомого две бутылки водки и скрылись", - говорится в сообщении.
Полиция проводи проверку.
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