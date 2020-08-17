https://ria.ru/20200817/1575873860.html
В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев
Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:49
2020-08-17T09:49
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200604/1572434501.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/17849/49/178494931_0:110:3248:1937_1400x0_80_0_0_334eaeab5f50f6f121e0e04f3997cc5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия