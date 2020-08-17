В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев

"Установлено, что в подземном переходе двое неизвестных потребовали прекратить распивать спиртные напитки, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у мужчины и его знакомого две бутылки водки и скрылись", - говорится в сообщении.