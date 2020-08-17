Задержаны напавшие на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полиция задержала двух уроженцев Башкирии, один из которых облил женщину кислотой в подмосковном Пушкине, а другой следил за ней, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
Имя и профессия потерпевшей официально не раскрывается, но ранее источник РИА Новости рассказывал, что кислотой плеснули в заместителя гендиректора Ивантеевского хлебокомбината. Это произошло 3 августа рядом с одним из гипермаркетов.
"Один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами госпитализирована", - сказала Петрова.
Одного из подозреваемых "взяли" в подмосковном Королеве, другого – в Челябинской области и оттуда привезли в Москву самолетом. Сейчас оба в СИЗО.
О мотивах нападения пока ничего не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".