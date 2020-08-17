Задержаны напавшие на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье

"Один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами госпитализирована", - сказала Петрова.