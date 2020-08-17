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Задержаны напавшие на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье
Полиция задержала двух уроженцев Башкирии, один из которых облил женщину кислотой в подмосковном Пушкине, а другой следил за ней, сообщила начальник... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:52
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
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РИА Новости
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353
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московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия

Задержаны напавшие на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье

09:48 17.08.2020 (обновлено: 09:52 17.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полиция задержала двух уроженцев Башкирии, один из которых облил женщину кислотой в подмосковном Пушкине, а другой следил за ней, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
Имя и профессия потерпевшей официально не раскрывается, но ранее источник РИА Новости рассказывал, что кислотой плеснули в заместителя гендиректора Ивантеевского хлебокомбината. Это произошло 3 августа рядом с одним из гипермаркетов.
"Один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее, предположительно, кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами госпитализирована", - сказала Петрова.
Одного из подозреваемых "взяли" в подмосковном Королеве, другого – в Челябинской области и оттуда привезли в Москву самолетом. Сейчас оба в СИЗО.
О мотивах нападения пока ничего не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Нападение на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината
4 августа, 14:15
Нападение на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье попало на видео
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