В Якутии ущерб природе оценили в 40 миллионов рублей

ЯКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Сумма штрафов и исков по возмещению ущерба природе в Якутии за полгода превысила 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

"За 1 полугодие 2020 года выдано 159 предписаний и наложено 1131 административных штрафов на сумму 7,9 миллиона рублей, предъявлено 72 иска о возмещении вреда окружающей среде на сумму 33,8 миллиона рублей", - рассказали в кабмине.

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Также на совещании отметили то, что крупные предприятия в Якутии имеют программы по экологической безопасности на общую сумму 11,7 миллиарда рублей: на модернизацию технологических процессов, установку газоочистного и пылеулавливающего оборудования, строительство и ремонт объектов водоснабжения.