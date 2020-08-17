В Якутии ущерб природе оценили в 40 миллионов рублей

ЯКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Сумма штрафов и исков по возмещению ущерба природе в Якутии за полгода превысила 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В понедельник и.о. председателя правительства республики Андрей Тарасенко провёл совещание по исполнению указа главы Якутии об экологическом благополучии республики.
"За 1 полугодие 2020 года выдано 159 предписаний и наложено 1131 административных штрафов на сумму 7,9 миллиона рублей, предъявлено 72 иска о возмещении вреда окружающей среде на сумму 33,8 миллиона рублей", - рассказали в кабмине.
И.о. премьера подчеркнул, что задачи нацпроекта "Экология" не должны ограничиваться усилением мониторинга, необходимо совместно с недропользователями создавать новые экологически безопасные территории.
Также на совещании отметили то, что крупные предприятия в Якутии имеют программы по экологической безопасности на общую сумму 11,7 миллиарда рублей: на модернизацию технологических процессов, установку газоочистного и пылеулавливающего оборудования, строительство и ремонт объектов водоснабжения.
С 2018 года главой правительства Якутии был Владимир Солодов. В апреле он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку Владимира Илюхина. Обязанности председателя кабинета министров Якутии исполнял Алексей Колодезников – первый вице-премьер. С 31 июля и.о. премьера республики стал Тарасенко.
В Росморречфлоте Тарасенко, в частности, курировал ряд направлений административного управления и структурных подразделений федерального агентства, ФБУ "Музей морского флота", ФГБУ "Главный центр связи и спутниковых систем", возглавлял созданный в ведомстве в марте оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.