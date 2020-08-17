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Врио главы Камчатки намерен привиться новой вакциной от COVID-19
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил РИА Новости, что намерен после официального поступления новой российской вакцины от коронавируса в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:39
2020-08-17T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
камчатский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, камчатский край, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости.
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
заявил РИА Новости, что намерен после официального поступления новой российской вакцины от коронавируса в регион подать пример его жителям и сделать прививку, от сезонного гриппа он также планирует пройти вакцинацию.
"Конечно, во всем стараюсь подавать пример", - сказал Солодов на вопрос, подаст ли он пример жителям края, когда туда поступит разработанная российскими специалистами вакцина от COVID-19.
При этом врио губернатора отметил, что пока не знает, когда и в каких количествах придет вакцина, и уточнил, что вакцинация будет проводиться после того, "когда уже будет понимание позиции медиков".
Солодов также добавил, что от сезонного гриппа он тоже планирует привиться. "Конечно. В августе придет вакцина, обязательно надо вакцинироваться... Грипп - он тоже может осложнения дать, поэтому в текущей ситуации, чтобы избежать тяжелой второй волны, нужно, конечно, тоже по гриппу прививки делать", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф