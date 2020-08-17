Врио главы Камчатки намерен привиться новой вакциной от COVID-19

"Конечно, во всем стараюсь подавать пример", - сказал Солодов на вопрос, подаст ли он пример жителям края, когда туда поступит разработанная российскими специалистами вакцина от COVID-19.

При этом врио губернатора отметил, что пока не знает, когда и в каких количествах придет вакцина, и уточнил, что вакцинация будет проводиться после того, "когда уже будет понимание позиции медиков".

Солодов также добавил, что от сезонного гриппа он тоже планирует привиться. "Конечно. В августе придет вакцина, обязательно надо вакцинироваться... Грипп - он тоже может осложнения дать, поэтому в текущей ситуации, чтобы избежать тяжелой второй волны, нужно, конечно, тоже по гриппу прививки делать", - сказал он.