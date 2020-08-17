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Мэр Антальи заразился коронавирусом
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом и находится на изоляции в больнице. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, турция, в мире

Мэр Антальи заразился коронавирусом

09:37 17.08.2020
1073
© Фото : Muhittin Böcek Resmi Web SitesiМэр Анталии Мухиттин Беджек
Мэр Анталии Мухиттин Беджек
© Фото : Muhittin Böcek Resmi Web Sitesi
Мэр Анталии Мухиттин Беджек. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом и находится на изоляции в больнице.

"Результат проведённого мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Нахожусь на изоляции в больнице", - написал Бёджек в Twitter.

Он также призвал носить маски и соблюдать дистанцию. "Надеюсь на скорую встречу с вами", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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