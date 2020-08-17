https://ria.ru/20200817/1575873553.html
Мэр Антальи заразился коронавирусом
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом и находится на изоляции в больнице. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:37
2020-08-17T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575805083.html
1
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575873430_0:29:550:338_1400x0_80_0_0_5dc8b3591be626dba3e6c961ee28ae19.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, турция, в мире