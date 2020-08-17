Тихановская заявила, что "примет" раскаявшихся силовиков

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "примет" силовиков, которые "раскаются" и "перейдут на сторону народа".
"Хочу обратиться к людям в форме... Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним", - говорится в заявлении Тихановской, распространенном пресс-службой ее штаба.
Она добавила, что белорусы - "одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить". "Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы – едины!" - заявила Тихановская.
Она выразила солидарность с теми, кто "защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками".
Тихановская также заявила, что "одной из важных вещей, которую мы не имеем права потерять, является независимость Беларуси". "Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", - сказала она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Александр Лукашенко.
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