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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575873252.html
Тихановская заявила, что "примет" раскаявшихся силовиков
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "примет" силовиков, которые "раскаются" и "перейдут на сторону народа". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
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https://ria.ru/20200817/1575868851.html
Популизм. Я нигде не слышал что хотят эти митингующие, ну допустим устали от Лукашенко, а что конкретно их не устраивает? То что в стране газа нет своего? Нефти? Или то что предприятия в госсобственности и не принадлежат американцам как Русал и прочие. Что им для счастья надо? Зарплаты высокие? Ок сделаем, но тогда дороги будут плохие или медицина платная. Или тихановская с собой в бюджет триллион долларов принесёт и будет новая швецария?
68
и драниками накормит... и ЭТО белорусам надо в качестве Президента? Получше никого не нашли?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575981_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_93d793e340ed729e43c6b50d696b6bbf.jpg
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия

Тихановская заявила, что "примет" раскаявшихся силовиков

09:30 17.08.2020 (обновлено: 10:15 17.08.2020)
2937
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская . Архивное фото
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "примет" силовиков, которые "раскаются" и "перейдут на сторону народа".
"Хочу обратиться к людям в форме... Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним", - говорится в заявлении Тихановской, распространенном пресс-службой ее штаба.
Она добавила, что белорусы - "одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить". "Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы – едины!" - заявила Тихановская.
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Она выразила солидарность с теми, кто "защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками".
Тихановская также заявила, что "одной из важных вещей, которую мы не имеем права потерять, является независимость Беларуси". "Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", - сказала она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Александр Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Популизм. Я нигде не слышал что хотят эти митингующие, ну допустим устали от Лукашенко, а что конкретно их не устраивает? То что в стране газа нет своего? Нефти? Или то что предприятия в госсобственности и не принадлежат американцам как Русал и прочие. Что им для счастья надо? Зарплаты высокие? Ок сделаем, но тогда дороги будут плохие или медицина платная. Или тихановская с собой в бюджет триллион долларов принесёт и будет новая швецария?
17 августа, 09:35
ВПВасилий Прекрасноволосый
6131102
и драниками накормит... и ЭТО белорусам надо в качестве Президента? Получше никого не нашли?
17 августа, 09:34
О Ольга Занкова
5720110
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