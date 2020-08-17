Мишустин прибыл в Благовещенск

Мишустин: строительство больницы на Камчатке возьмут на особый контроль

Мишустин: строительство больницы на Камчатке возьмут на особый контроль

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.