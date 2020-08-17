Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575873168.html
Мишустин прибыл в Благовещенск
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где планирует провести совещание с членами правительственной комиссии по вопросам... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:53
михаил мишустин
петропавловск-камчатский
магаданская область
благовещенск
анадырь
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882495_0:0:2858:1609_1400x0_80_0_0_9ad21e61046f81efcde4ab12115e49c8.jpg
https://realty.ria.ru/20200814/1575769367.html
https://ria.ru/20200814/1575767050.html
петропавловск-камчатский
магаданская область
благовещенск
анадырь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882495_0:0:2858:1609_1400x0_80_0_0_9ad21e61046f81efcde4ab12115e49c8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882495_290:0:2858:1926_1400x0_80_0_0_4c93a202c69cedd32c5219904391cd78.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575882495_886:0:2812:1926_1400x0_80_0_0_d092bd0b9f5db9077a0693d0faf3b414.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, петропавловск-камчатский, магаданская область, благовещенск, анадырь, политика

Мишустин прибыл в Благовещенск

09:29 17.08.2020 (обновлено: 11:53 17.08.2020)
12923
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со строителями автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со строителями автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где планирует провести совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Глава правительства в рамках своей рабочей поездки по Дальнему Востоку ранее посетил Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Магаданскую область.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу :О ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината
14 августа, 09:07
Мишустин: строительство больницы на Камчатке возьмут на особый контроль
По данным пресс-службы кабмина, на совещании в Благовещенске будет обсуждаться выполнение поручения президента по ускоренному развитию ДФО. На прошлой неделе Мишустин подписал распоряжение и включил в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
14 августа, 04:37
Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
В мероприятиях рабочей поездки принимают участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минвостока Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители профильных ведомств, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.
19222435
Обсудить 0
Михаил МишустинПетропавловск-КамчатскийМагаданская областьБлаговещенскАнадырьПолитика
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
Андрей Травников
Новосибирский губернатор рассказал, как нельзя общаться с гражданами
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Певица Наргиз
"Без лишней демагогии". Наргиз намерена судиться с Жириновским
Актер Шон Пенн на Каннском кинофестивале, 2016 год
Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Кадр из фильма Красотка в ударе
Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные
Сцена из мюзикла Анна Каренина
Мюзикл "Анна Каренина" 8 сентября открывает сезон
Люди у памятника лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
Здравствуй, последний герой: памятник Виктору Цою
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Американские доллары
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Мост через реку Амур в Хабаровске
Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния