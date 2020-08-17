БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, где планирует провести совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Глава правительства в рамках своей рабочей поездки по Дальнему Востоку ранее посетил Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Магаданскую область.
По данным пресс-службы кабмина, на совещании в Благовещенске будет обсуждаться выполнение поручения президента по ускоренному развитию ДФО. На прошлой неделе Мишустин подписал распоряжение и включил в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия.
Помимо этого, Мишустин проведет в Благовещенске встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведет встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Также председатель правительства примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия.
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В мероприятиях рабочей поездки принимают участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минвостока Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители профильных ведомств, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.