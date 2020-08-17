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Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обратится к руководству страны с проектом по восстановлению реки Амур, в котором планируется... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:26
амур (река)
михаил дегтярев
китай
хабаровский край
общество
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амур (река)
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РИА Новости
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353
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амур (река), михаил дегтярев, китай, хабаровский край, общество

Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем

09:26 17.08.2020
10158
© РИА Новости / Виталий БелоусовМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обратится к руководству страны с проектом по восстановлению реки Амур, в котором планируется участие Китая.
"Обсуждали на правительстве карая экологическую безопасность, стратегию до 2030 года. С этим у нас беда. Планируют обратиться к руководству страны с новым проектом восстановления Амура. Амур 30 лет назад, и Амур сегодня - это две разные реки", - сказал Дегтярев в Instagram.
По его словам, купаться в Амуре практически невозможно, "биоресурсы разбазариваются".
"Это требует вмешательства, в том числе федерального центра, причем с нашими китайскими соседями. Это должно быть межгосударственное мероприятие по сохранению и восстановлению реки Амур", - добавил он.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Амур (река)Михаил ДегтяревКитайХабаровский крайОбщество
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