https://ria.ru/20200817/1575873005.html
Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что обратится к руководству страны с проектом по восстановлению реки Амур, в котором планируется... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:26
2020-08-17T09:26
амур (река)
михаил дегтярев
китай
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200811/1575619159.html
3
амур (река)
китай
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), михаил дегтярев, китай, хабаровский край, общество