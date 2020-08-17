"Лицемерие как оно есть". Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии, задав вопрос, когда же он попросит ЕС поддержать акции сотен тысяч "желтых жилетов".
"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" - написала Захарова на своей странице в Fаcebook.
"Лицемерие как оно есть", - считает дипломат.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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