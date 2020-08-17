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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575872718.html
"Лицемерие как оно есть". Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:43
протесты в белоруссии
мария захарова
эммануэль макрон
франция
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария захарова, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире

"Лицемерие как оно есть". Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии

09:18 17.08.2020 (обновлено: 18:43 17.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии, задав вопрос, когда же он попросит ЕС поддержать акции сотен тысяч "желтых жилетов".
Ранее Макрон написал в своем Twitter, что Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии. По его словам, "Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета".
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"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве?" - написала Захарова на своей странице в Fаcebook.
"Лицемерие как оно есть", - считает дипломат.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииМария ЗахароваЭммануэль МакронФранцияБелоруссияВ мире
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