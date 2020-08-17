https://ria.ru/20200817/1575872691.html
Рейс Москва — Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажира на самочувствие
Самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вынужденно приземлился в Сочи из-за жалобы пассажира на боли в животе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:18
2020-08-17T11:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), москва, сочи, происшествия