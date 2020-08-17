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Рейс Москва — Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажира на самочувствие
Самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вынужденно приземлился в Сочи из-за жалобы пассажира на боли в животе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), москва, сочи, происшествия

Рейс Москва — Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажира на самочувствие

09:18 17.08.2020 (обновлено: 11:36 17.08.2020)
11260
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью, вынужденно приземлился в Сочи из-за жалобы пассажира на боли в животе, сообщил РИА Новости представитель аэропорта российского курорта.
По его словам, в 06:17 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс Москва (Внуково) — Анталья.

"Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе. К самолету была вызвана скорая помощь", — пояснил представитель воздушной гавани.

Он добавил, что женщина госпитализирована в 06:40 в адлерскую больницу № 4.
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ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)МоскваСочиПроисшествия
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