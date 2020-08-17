Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем новом видеообращении на YouTube заявила, что готова стать национальным лидером.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", — пояснила она.

Политик также отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".

"Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги", — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что главным является независимость страны, это "та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах". В заключение кандидат в очередной раз обратилась к силовикам с призывом не исполнять "преступные приказы" и "перейти на сторону народа".

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