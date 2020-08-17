Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

МОСКВА, 17 авг —РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем новом видеообращении на YouTube заявила, что готова стать национальным лидером.
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", — пояснила она.
Политик также отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".
"Белорусы сегодня проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги", — сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что главным является независимость страны, это "та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах". В заключение кандидат в очередной раз обратилась к силовикам с призывом не исполнять "преступные приказы" и "перейти на сторону народа".
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в стране проходят несанкционированные акции протеста против итогов голосования, но они подавляются силовиками. Против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
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