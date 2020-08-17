https://ria.ru/20200817/1575872439.html
Московские врачи вылечили от коронавируса почти 198 тысяч человек
Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID почти 198 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:14
2020-08-17T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:189:2969:1859_1400x0_80_0_0_8eb474886600fdf61db35816eb1682f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва