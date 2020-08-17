Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575872439.html
Московские врачи вылечили от коронавируса почти 198 тысяч человек
Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID почти 198 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:189:2969:1859_1400x0_80_0_0_8eb474886600fdf61db35816eb1682f6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863021.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:189:2969:1859_1400x0_80_0_0_8eb474886600fdf61db35816eb1682f6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_a429e05d3392f3ba16872f9195eeeca6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_002fe15fa8eaaaabd51781579bdd6ca2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 198 тысяч человек

09:14 17.08.2020
284
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID почти 198 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 962", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дискотека Коко-Бонго в Пунта-Кана, Доминикана
16 августа, 19:07
Вам COVID или пляску? Ученые рассказали, почему вирус "любит танцы"
600000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
Рекомендуем
Владимир Солодов
Врио главы Камчатки намерен привиться новой вакциной от COVID-19
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
"Лицемерие как оно есть". Захарова оценила слова Макрона о Белоруссии
Пассажирский самолет
Рейс Москва — Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажира на самочувствие
Александр Бочарников
Новый глава филармонии: жители Новосибирска соскучились по живой музыке
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 32,7 миллиона тестов на коронавирус
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника связи "Гонец-М"
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent выросли до 45,2 доллара за баррель
Мэр Анталии Мухиттин Беджек
Мэр Антальи заразился коронавирусом
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Тихановская заявила, что "примет" раскаявшихся силовиков
Сотрудник полиции
Задержаны напавшие на топ-менеджера хлебокомбината в Подмосковье
Мост через реку Амур в Хабаровске
Дегтярев предложил восстановить Амур совместно с Китаем
В школе
Эксперты рассказали, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе
Работа лаборатории
"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса
Сотрудник полиции
В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния