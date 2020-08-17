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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575872082.html
Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, занявшая второе место по итогам голосования, готова стать национальным лидером страны. Об этом она... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

09:10 17.08.2020 (обновлено: 10:09 17.08.2020)
36963
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, занявшая второе место по итогам голосования, готова стать национальным лидером страны. Об этом она заявила в видеообращении на YouTube.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", — пояснила она.

Тихановская отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут "безоговорочно приняты мировым сообществом".
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
После оглашения результатов выборов по всей стране начались протесты. По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Управляемая кукла.
17 августа, 09:11
elya.velichutina
301211159
именно поэтому она в Литву свалила, чтобы там под руководством литовского МИД лидировать...
17 августа, 09:11
О Ольга Занкова
274920048
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