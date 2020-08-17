Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника связи "Гонец-М"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ещё три спутника низкоорбитальной связи "Гонец-М" планируется произвести до конца следующего года, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС).
"В компании ИСС полным ходом идёт изготовление малых низкоорбитальных космических аппаратов связи "Гонец-М"... Завершить изготовление тройки малых космических аппаратов планируется до конца следующего года", - говорится в газете предприятия "Сибирский спутник".
Ранее сообщалось, что в конце сентября и ноябре-декабре 2020 года планируется запустить шесть спутников "Гонец-М" на двух ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Плесецк. В дальнейшем запуски этих аппаратов намечается осуществлять с космодрома Восточный.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.
В мае 2020 года в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса", сообщалось, что группировка системы "Гонец-Д1М" работает в неполном составе - 11 спутников "Гонец-М", вместо 12 положенных (по три аппарата в четырех плоскостях). При этом восемь аппаратов уже выработали свой гарантированный срок.