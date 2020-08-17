Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника связи "Гонец-М"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ещё три спутника низкоорбитальной связи "Гонец-М" планируется произвести до конца следующего года, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС).

"В компании ИСС полным ходом идёт изготовление малых низкоорбитальных космических аппаратов связи "Гонец-М"... Завершить изготовление тройки малых космических аппаратов планируется до конца следующего года", - говорится в газете предприятия "Сибирский спутник".

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Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.