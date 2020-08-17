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Цены на нефть марки Brent выросли до 45,2 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу на этот вид сырья после новостей об импорте в Китай из США, трейдеры РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:51
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цены на нефть, опек, александр новак, китай, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 45,2 доллара за баррель

08:51 17.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу на этот вид сырья после новостей об импорте в Китай из США, трейдеры также ожидают встречи комитетов ОПЕК+ на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты - крупнейшим производителем нефти.
Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были еще в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18 августа на 19 августа.
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Цены на нефтьОПЕКАлександр НовакКитайBrentСШАЭкономика
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