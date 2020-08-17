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"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" (Новосибирск) перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей меняйло
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирская область
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Попова говорит, что "нет абсолютно никаких побочных реакций". Путин сказал у дочери была высокая температура. !!!??? А как быть с заявлением, что 3-я стадия исследований будет проходить одновременно с прививанием населения? Для чего тогда эта 3-я стадия? Или вакцина будет исследоваться на населении?
69
Откуда она знает , если они сами же говорят , что последний этап, который это выявляет начали проводить только 12 Августа ?
57
15
новосибирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей меняйло, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область

"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

08:22 17.08.2020 (обновлено: 10:06 17.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота лаборатории
Работа лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Работа лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" (Новосибирск) перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим исследованиям на людях, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", — сказала она.

Отвечая на вопрос, что лучше — проходящий испытания препарат "Вектора" или уже зарегистрированная разработка Центра имени Гамалеи, глава Роспотребназдора объяснила, что каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.

"Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся", — заявила она.

"Вектор" начал клинические испытания вакцины 27 июля. Как сообщалось, в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого "Вектора".
На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МеняйлоАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирская область
Популярные комментарии
Попова говорит, что "нет абсолютно никаких побочных реакций". Путин сказал у дочери была высокая температура. !!!??? А как быть с заявлением, что 3-я стадия исследований будет проходить одновременно с прививанием населения? Для чего тогда эта 3-я стадия? Или вакцина будет исследоваться на населении?
17 августа, 08:55
ba-ev
44021121
Откуда она знает , если они сами же говорят , что последний этап, который это выявляет начали проводить только 12 Августа ?
17 августа, 08:29
freizdorf
39130014
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