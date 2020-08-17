Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на юге, юго-западе области, возможен кратковременный дождь. Плюс 21 - плюс 23 градуса в Москве, по области - от 19 до 24 градусов", - рассказал Синенков.