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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Кратковременный дождь и до плюс 23 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:00
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РИА Новости
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москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

08:00 17.08.2020
1004
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь и до плюс 23 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на юге, юго-западе области, возможен кратковременный дождь. Плюс 21 - плюс 23 градуса в Москве, по области - от 19 до 24 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, немного повысится, но это ниже нормы.
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