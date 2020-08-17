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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с "санкционкой"
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:08
правительство рф
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
канада
норвегия
сша
экономика
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https://ria.ru/20190807/1557239337.html
Всю санкционку после проверки на безопасность нужно бесплатно раздавать детским домам, садикам и школам. Только так можно прекратить эти поставки. ЕС и США просто удавятся если увидят куда бесплатно их продукты идут. А пока давят продукты, наши западные враги довольны - не нашим не вашим.
156
Источник информации укажите, где указано что 80% через Белоруссию идет. Или здесь в поддержку протестов в Белоруссии, организованных ЕС и Госдепом США, готовы во всем обвинить Лукашенко, чтобы очернить его как можно больше.
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россия
канада
норвегия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/103794/66/1037946696_0:109:1586:1001_1400x0_80_0_0_a80abfbce09dce18d6863f10acb5ca3e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство рф, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), канада, норвегия, сша, экономика

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с "санкционкой"

07:59 17.08.2020 (обновлено: 09:08 17.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
Сотрудник склада выполняет отгрузку поступившего товара
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также о запрете ввоза на пять лет.

"Побороть это (нелегальные поставки. — Прим. ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — рассказал Данкверт в беседе с РБК.

Подчеркивается, что недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Также используется ложный транзит и другие преступные схемы. Однако нарушители все равно попадаются.
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Соответствующие предложения представили правительству. Ожидается, что они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Москва продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
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Правительство РФРоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КанадаНорвегияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Всю санкционку после проверки на безопасность нужно бесплатно раздавать детским домам, садикам и школам. Только так можно прекратить эти поставки. ЕС и США просто удавятся если увидят куда бесплатно их продукты идут. А пока давят продукты, наши западные враги довольны - не нашим не вашим.
17 августа, 08:40
ИВИноккентий Волконский
125810121
Источник информации укажите, где указано что 80% через Белоруссию идет. Или здесь в поддержку протестов в Белоруссии, организованных ЕС и Госдепом США, готовы во всем обвинить Лукашенко, чтобы очернить его как можно больше.
17 августа, 08:23
ИВИноккентий Волконский
61710252
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