Новосибирский губернатор рассказал, как нельзя общаться с гражданами

"Как мы общаемся в официальной переписке с гражданами. К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются. <…> Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. <…> Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ", — рассказал губернатор.