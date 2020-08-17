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Новосибирский губернатор рассказал, как нельзя общаться с гражданами
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник на оперативном совещании в облправительстве запретил чиновникам в ответах на письменные и другие РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:00
андрей травников
новосибирская область
общество
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60
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андрей травников, новосибирская область, общество

Новосибирский губернатор рассказал, как нельзя общаться с гражданами

07:54 17.08.2020 (обновлено: 11:00 17.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в понедельник на оперативном совещании в облправительстве запретил чиновникам в ответах на письменные и другие обращения жителей региона заваливать людей цитатами из законодательства вместо прямых ответов на вопросы.

"Как мы общаемся в официальной переписке с гражданами. К сожалению, факты, когда мы вместо конкретного ответа на конкретный вопрос вываливаем большой объем цитат из законодательства, продолжаются. <…> Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. <…> Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ", — рассказал губернатор.

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Мужчина, рассказал Травников, сравнил ситуацию с тем, как если бы он приехал на автосервис на машине с проблемой, а ему, вместо того чтобы отремонтировать автомобиль, вручили толстую инструкцию и отправили ее изучать.

"Мне кажется, это не про внимание и уважение к людям. Мы не должны в наших ответах указывать: "Иди гражданин, изучай законодательство-инструкцию", а должны находить ответы и помогать решить вопрос, с которым к нам гражданин обращается. Это касается любых наших действий — и личных приемов, и переписки, в конце концов оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Просьба на это обратить внимание", — сказал глава региона.

2471632615
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Андрей ТравниковНовосибирская областьОбщество
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