https://ria.ru/20200817/1575870537.html
Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском
Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T07:46
2020-08-17T17:42
россия
омская область
иркутская область
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575868485.html
Евгений Пицевич
Семь лет за три жизни?????где справедливость???
184
Тарас Бульба
Вы для начала объясните при чём здесь приличные расстояния, которые люди преодолевают на авто? Для того что бы попасть под фуру, вовсе не обязательно ехать из Иркутска в Крым и обратно, достаточно просто выехать на отдых за город что-бы никогда не вернуться. Дело в безответственности и невнимательности отдельных водителей, которые в данном случае и послужили причиной смерти двоих взрослых и ребёнка. А именно водителя "вольво" который вышиб "тойоту" семьи на полосу встречного движения и водителя фуры, который не следил как следует за дорожной обстановкой и не предпринял всего возможного если и не для полной экстренной остановки своего тягача, то хотя бы для её значительного замедления. Люди стали слишком злыми, завистливыми и безответственными. А многие двигаясь по дорогам общего пользования, готовы к ДТП и сознательно идут на столкновение при малейших ошибках прочих водителей.
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россия
омская область
иркутская область
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575870482_0:90:1050:681_1400x0_80_0_0_81eda938dd130e02016d892d9fb4a29f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омская область, иркутская область, республика крым, происшествия
ОМСК, 17 авг — РИА Новости.
Семья из Иркутской области
по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области
, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского главка МВД.
Авария произошла накануне днем на 927-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", примерно в 25 километрах от Калачинска. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Noah. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой DAF.
Жертвами аварии стала семья из трех человек: женщина, которая была за рулем Toyota, ее муж и десятилетняя дочь.
"В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП", — пояснили агентству в пресс-службе управления МВД.
Против водителя Volvo возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.