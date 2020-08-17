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Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском
Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:42
россия
омская область
иркутская область
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575868485.html
Семь лет за три жизни?????где справедливость???
184
Вы для начала объясните при чём здесь приличные расстояния, которые люди преодолевают на авто? Для того что бы попасть под фуру, вовсе не обязательно ехать из Иркутска в Крым и обратно, достаточно просто выехать на отдых за город что-бы никогда не вернуться. Дело в безответственности и невнимательности отдельных водителей, которые в данном случае и послужили причиной смерти двоих взрослых и ребёнка. А именно водителя "вольво" который вышиб "тойоту" семьи на полосу встречного движения и водителя фуры, который не следил как следует за дорожной обстановкой и не предпринял всего возможного если и не для полной экстренной остановки своего тягача, то хотя бы для её значительного замедления. Люди стали слишком злыми, завистливыми и безответственными. А многие двигаясь по дорогам общего пользования, готовы к ДТП и сознательно идут на столкновение при малейших ошибках прочих водителей.
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россия
омская область
иркутская область
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, омская область, иркутская область, республика крым, происшествия

Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском

07:46 17.08.2020 (обновлено: 17:42 17.08.2020)
100429
© Управление МВД России по Омской областиЕхавшая из отпуска в Крыму семья погибла в Омской области в столкновении с 2 большегрузами
Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в Омской области в столкновении с 2 большегрузами
© Управление МВД России по Омской области
ОМСК, 17 авг — РИА Новости. Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского главка МВД.
Авария произошла накануне днем на 927-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", примерно в 25 километрах от Калачинска. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Noah. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой DAF.
ДТП в Рубцовском районе на 265-м километре федеральной автодороги А-322 в Алтайском крае
Вчера, 00:56
На Алтае в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли пять человек
Жертвами аварии стала семья из трех человек: женщина, которая была за рулем Toyota, ее муж и десятилетняя дочь.
"В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП", — пояснили агентству в пресс-службе управления МВД.
Против водителя Volvo возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Обсудить 29
РоссияОмская областьИркутская областьРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Семь лет за три жизни?????где справедливость???
17 августа, 15:50
Евгений Пицевич
18300100
Вы для начала объясните при чём здесь приличные расстояния, которые люди преодолевают на авто? Для того что бы попасть под фуру, вовсе не обязательно ехать из Иркутска в Крым и обратно, достаточно просто выехать на отдых за город что-бы никогда не вернуться. Дело в безответственности и невнимательности отдельных водителей, которые в данном случае и послужили причиной смерти двоих взрослых и ребёнка. А именно водителя "вольво" который вышиб "тойоту" семьи на полосу встречного движения и водителя фуры, который не следил как следует за дорожной обстановкой и не предпринял всего возможного если и не для полной экстренной остановки своего тягача, то хотя бы для её значительного замедления. Люди стали слишком злыми, завистливыми и безответственными. А многие двигаясь по дорогам общего пользования, готовы к ДТП и сознательно идут на столкновение при малейших ошибках прочих водителей.
17 августа, 12:51
Тарас Бульба
17602001
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