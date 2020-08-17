Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском

Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в Омской области в столкновении с 2 большегрузами

© Управление МВД России по Омской области Ехавшая из отпуска в Крыму семья погибла в Омской области в столкновении с 2 большегрузами

ОМСК, 17 авг — РИА Новости. Семья из Семья из Иркутской области по дороге из Крыма погибла в столкновении с двумя большегрузами на трассе в Омской области , рассказали РИА Новости в пресс-службе омского главка МВД.

Авария произошла накануне днем на 927-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", примерно в 25 километрах от Калачинска. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Noah. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с фурой DAF.

Жертвами аварии стала семья из трех человек: женщина, которая была за рулем Toyota, ее муж и десятилетняя дочь.

"В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП", — пояснили агентству в пресс-службе управления МВД.