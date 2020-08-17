https://ria.ru/20200817/1575870306.html
В Японии зафиксировали рекордную температуру
В Японии зафиксирована рекордная температура - в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до 41,1 градуса Цельсия, передало в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T07:34
2020-08-17T07:34
сидзуока (префектура)
япония
хамамацу
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575868175.html
сидзуока (префектура)
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сидзуока (префектура), япония, хамамацу, в мире