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В Японии зафиксировали рекордную температуру
В Японии зафиксирована рекордная температура - в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до 41,1 градуса Цельсия, передало в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T07:34
сидзуока (префектура)
япония
хамамацу
в мире
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сидзуока (префектура), япония, хамамацу, в мире

В Японии зафиксировали рекордную температуру

07:34 17.08.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖара в Японии
Жара в Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жара в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 авг - РИА Новости. В Японии зафиксирована рекордная температура - в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до 41,1 градуса Цельсия, передало в понедельник информационное агентство Киодо.
По данным японской метеослужбы, точно такая же температура была отмечена 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.
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В августе по всей Японии устанавливается жаркая погода. В Токио температура в настоящее время достигает 35 градусов. Жаркая погода продлится и в ближайшие дни. Местные власти в Японии призывают население защититься от угрозы теплового удара.
В прошлом году более 70 тысяч человек были госпитализированы с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли.
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Сидзуока (префектура)ЯпонияХамамацуВ мире
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