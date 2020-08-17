Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

На пост министра назначат зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Ранее в депздраве Москвы Никонов возглавлял управление делами и координации деятельности.

Отмечается, что поводом для этого стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.

Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике № 8 поселка имени Горького и столкнулся с рядом нарушений.

"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. <…> С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. <…> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — сказал врио главы региона.

Хабаровск 21 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и местного правительства Александра Никитина , который ранее возглавлял аппарат комитета Госдумы по физической культуре. Дегтярев прибыл в21 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и местного правительства, который ранее возглавлял аппарат комитета Госдумы по физической культуре.