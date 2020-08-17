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Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:41
александр витько
михаил дегтярев
хабаровск
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Дегтярёв?!Всё хорошо.👌
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр витько, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

07:06 17.08.2020 (обновлено: 11:41 17.08.2020)
153827
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, занимавшего эту должность с 2007 года, сообщает краевое правительство.
На пост министра назначат зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Ранее в депздраве Москвы Никонов возглавлял управление делами и координации деятельности.
Отмечается, что поводом для этого стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.
Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике № 8 поселка имени Горького и столкнулся с рядом нарушений.
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"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. <…> С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. <…> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — сказал врио главы региона.
Дегтярев прибыл в Хабаровск 21 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и местного правительства Александра Никитина, который ранее возглавлял аппарат комитета Госдумы по физической культуре.
Из прежнего состава правительства переназначены зампред по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, министр имущественных отношений Марина Костина. Министром финансов стал Валентин Костюшин, который ранее был замминистра финансов. Также Дегтярев уволил главу управления лесов Константина Хрянина и переназначил на должность министра сельского хозяйства Александра Шкурина. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров уволился по собственному желанию.
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58549151027227
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Александр ВитькоМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Ну что Хабаровск встречай московских чиновников
17 августа, 07:52
Алекс Серëжин
73908034
Дегтярёв?!Всё хорошо.👌
17 августа, 07:14
Саша Белый
65422220
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