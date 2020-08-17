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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575869813.html
Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко
Слабость информационной политики в Белоруссии может стать причиной проигрыша президента Александра Лукашенко оппозиции, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T06:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
в мире
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Да белорусам давно надоел Лукашенко еще 15 лет назад., за него голосовали потому что патриот и стабильность и нет достойной альтернативы, появись алтернатива и не исчезни она загадочным образом и у Лукашенко останется в районе 10%
281
У Лукашенко всё идёт нормально. А как бы противники его режима плохо начнут опять вести себя (хоть через месяц,хоть через два.) Дать такого “дрозда”,чтобы “небо в алмазах!” им показалось. :()
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, в мире

Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко

06:25 17.08.2020
143243
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Слабость информационной политики в Белоруссии может стать причиной проигрыша президента Александра Лукашенко оппозиции, считает сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркивает важность этого рода деятельности, особенно в период национальных кризисов, поскольку сегодня именно в сфере информации разворачиваются "главные битвы".

"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор подчеркивает, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.

"Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции", — отметил он.

Пушков предположил, что это сослужит Лукашенко плохую службу.
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В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
В первые дни протестов задержали около 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да белорусам давно надоел Лукашенко еще 15 лет назад., за него голосовали потому что патриот и стабильность и нет достойной альтернативы, появись алтернатива и не исчезни она загадочным образом и у Лукашенко останется в районе 10%
17 августа, 06:44
Владимир В
1563622112
У Лукашенко всё идёт нормально. А как бы противники его режима плохо начнут опять вести себя (хоть через месяц,хоть через два.) Дать такого “дрозда”,чтобы “небо в алмазах!” им показалось. :()
17 августа, 07:22
Саша Белый
87311038
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