Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко

Он подчеркивает важность этого рода деятельности, особенно в период национальных кризисов, поскольку сегодня именно в сфере информации разворачиваются "главные битвы".

"Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор подчеркивает, что политика высшего качества невозможна с информацией низкого качества.

"Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции", — отметил он.

Пушков предположил, что это сослужит Лукашенко плохую службу.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.