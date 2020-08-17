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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575869657.html
Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
владимир путин
магадан
общество
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Побыстрее бы все смогли поставить вакцину от COVID-19 и спать спокойно. У вакцины, конечно, есть немного недостатков: неизвестно, сколько она будет работать, имеет большое количество побочных эффектов, не проводилась проверка на больших группах людей, но мы все равно за нее!
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россия
магадан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Мишустин: "Выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря"
Мишустин в Магадане на встрече с медиками рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
2020-08-17T04:42
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60
коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, владимир путин, магадан, общество

Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19

04:42 17.08.2020 (обновлено: 10:27 17.08.2020)
9138
МАГАДАН, 17 авг — РИА Новости. Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, заявил Михаил Мишустин.
Премьер в рамках визита в Магадан посетил областной онкодиспансер и пообщался с персоналом. Врачи поблагодарили его за меры поддержки.
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"Это в первую очень надо вам сказать спасибо — врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", — ответил Мишустин.
Он подчеркнул, что кабмин следит за пандемической ситуацией.
"Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", — отметил премьер.
Мишустин добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинМагаданОбщество
Популярные комментарии
Побыстрее бы все смогли поставить вакцину от COVID-19 и спать спокойно. У вакцины, конечно, есть немного недостатков: неизвестно, сколько она будет работать, имеет большое количество побочных эффектов, не проводилась проверка на больших группах людей, но мы все равно за нее!
17 августа, 04:56
Aleksei Asdf
211006
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