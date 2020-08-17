https://ria.ru/20200817/1575869657.html
Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T04:42
2020-08-17T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
владимир путин
магадан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875522_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5c3eea3cfaa94c22a3fc4f3b003bf972.jpg
https://ria.ru/20200813/1575751548.html
Aleksei Asdf
Побыстрее бы все смогли поставить вакцину от COVID-19 и спать спокойно. У вакцины, конечно, есть немного недостатков: неизвестно, сколько она будет работать, имеет большое количество побочных эффектов, не проводилась проверка на больших группах людей, но мы все равно за нее!
10
7
россия
магадан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мишустин: "Выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря"
Мишустин в Магадане на встрече с медиками рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
2020-08-17T04:42
true
PT1M04S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875522_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5c3eea3cfaa94c22a3fc4f3b003bf972.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875522_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f0f73845a98c3b25b50db131b79e0023.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875522_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_345b174e7260c826a4c5f67fb49f1357.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, владимир путин, магадан, общество
МАГАДАН, 17 авг — РИА Новости.
Правительство выступит с предложениями в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией, заявил Михаил Мишустин
.
Премьер в рамках визита в Магадан
посетил областной онкодиспансер и пообщался с персоналом. Врачи поблагодарили его за меры поддержки.
"Это в первую очень надо вам сказать спасибо — врачам, людям, которые спасали в период пандемии больных, тех людей, которые, к сожалению, оказались в сложной ситуации", — ответил Мишустин.
Он подчеркнул, что кабмин следит за пандемической ситуацией.
"Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", — отметил премьер.
Мишустин добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.