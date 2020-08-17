https://ria.ru/20200817/1575869626.html
Назван самый вредный продукт для почек
Врагом даже здоровых почек является поваренная соль, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-нефролог Людмила Артюхина. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T04:44
2020-08-17T08:22
людмила артюхина
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РИА Новости
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людмила артюхина, россия, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Врагом даже здоровых почек является поваренная соль, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва
" врач-нефролог Людмила Артюхина
.
Специалист обращает внимание на проблему чрезмерного употребления этого пищевого продукта из-за популярности в современном обществе фастфуда и полуфабрикатов, а также продуктов, в которые щедро кладут соль.
"Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости", — подчеркнула Артюхина.
По ее словам, зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания.
"Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия. Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией", — пояснила врач.
Артюхина отметила, что в случае проблем с артериальным давлением необходимо обследование.
Она заключила, что для здоровья почек необходимо придерживаться ЗОЖ.