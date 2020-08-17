Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575869626.html
Назван самый вредный продукт для почек
Врагом даже здоровых почек является поваренная соль, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-нефролог Людмила Артюхина. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:22
людмила артюхина
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_8b1eb1757dc8230321a9daaa0ddd4cff.jpg
https://rsport.ria.ru/20200622/1573289952.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_8b1eb1757dc8230321a9daaa0ddd4cff.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_a560a2be9d395f92a48550a12b24cf6a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569901173_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_1fac6a913e1e7268847b97d16f9e262a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила артюхина, россия, здоровье, здоровье - общество, общество

Назван самый вредный продукт для почек

04:44 17.08.2020 (обновлено: 08:22 17.08.2020)
28855
CC0 / Bru-nO / Соль
Соль
CC0 / Bru-nO /
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Врагом даже здоровых почек является поваренная соль, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-нефролог Людмила Артюхина.
Специалист обращает внимание на проблему чрезмерного употребления этого пищевого продукта из-за популярности в современном обществе фастфуда и полуфабрикатов, а также продуктов, в которые щедро кладут соль.

"Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости", — подчеркнула Артюхина.

По ее словам, зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому пациенты нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания.

"Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия. Проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией", — пояснила врач.

Артюхина отметила, что в случае проблем с артериальным давлением необходимо обследование.
Она заключила, что для здоровья почек необходимо придерживаться ЗОЖ.
Девушка у витрины пекарни
22 июня, 12:00ЗОЖ
"Медленный яд": доктор Ковальков перечислил самые вредные продукты
9516147531
Обсудить 6
Людмила АртюхинаРоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Раковина на кухне
Найден главный рассадник бактерий на кухне
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков назвал главную причину вероятного поражения Лукашенко
Смартфон
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Телеведущая Ксения Бородина
"Совсем зажрались!": Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Девушка с апельсином
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Тест Ишихара
Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния