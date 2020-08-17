Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы

Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали о травмах, полученных в ходе столкновений с участниками акций протеста в республике. Видео с их участием опубликованы на YouTube -канале МВД Белоруссии

Сотрудник минского РУВД отметил, что попал в больницу после того, как в ходе одного из несанкционированных мероприятий на силовиков было совершено нападение.

"Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах", — пояснил он.

Военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади цепочки.

"Было помутнение, я наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь", — заявил силовик.

В результате боец полностью лишился одного зуба и частично — другого.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.