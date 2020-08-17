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Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Сотрудники силовых ведомств Белоруссии рассказали о травмах, полученных в ходе столкновений с участниками акций протеста в республике. Видео с их участием... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T04:22
2020-08-17T04:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801435_0:160:3355:2047_1400x0_80_0_0_7a80efecf5c3e008501e7e1575013c2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Сотрудники силовых ведомств Белоруссии
рассказали о травмах, полученных в ходе столкновений с участниками акций протеста в республике. Видео с их участием опубликованы на YouTube
-канале МВД Белоруссии
.
Сотрудник минского РУВД отметил, что попал в больницу после того, как в ходе одного из несанкционированных мероприятий на силовиков было совершено нападение.
"Некоторые из граждан бросились на нас. При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах", — пояснил он.
Военнослужащий внутренних войск МВД рассказал, что ему в лицо попала стеклянная бутылка, когда он находился позади цепочки.
"Было помутнение, я наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь", — заявил силовик.
В результате боец полностью лишился одного зуба и частично — другого.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко
, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская
— 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
В первые дни протестов задержали около 6700 человек.