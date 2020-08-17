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Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, аэрофлот, москва, нью-йорк (город), шереметьево (аэропорт), сша, в мире

Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

03:27 17.08.2020 (обновлено: 03:28 17.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 17 авг — РИА Новости. Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.
На странице российского посольства в Вашингтоне в Facebook ранее отмечалось, что это уже 20-й вывозной рейс. На борт допущены жители всей России, отмечало посольство.
Посол России в США Анатолий Антонов
10 августа, 05:01Распространение нового коронавируса
Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
Ожидается, что самолет прибудет в Шереметьево в 11.50 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России и полеты по отдельным решениям российского правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАэрофлотМоскваНью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)СШАВ мире
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