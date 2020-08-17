Найден главный рассадник бактерий на кухне

"В раковине мы моем и корнеплоды, загрязненные землей, и мясную продукцию, в которой могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. Лучше выделить отдельную губку для мытья раковины. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует выделить отдельную щетку или хотя бы губку для мытья овощей. Лучше щетку — там не будут задерживаться возможные возбудители инфекционных болезней", — советует Надежда Раева.