Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575869314.html
Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
Спор о том, какого цвета платье, утих, а проблема осталась: не все видят цвета одинаково. Но дальтонизм ли это? В интервью радио Sputnik объяснила... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:12
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152281/95/1522819557_0:499:5336:3501_1400x0_80_0_0_086b16fa87b047867846941266ac04d0.jpg
https://ria.ru/20170707/1498077300.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152281/95/1522819557_0:499:5336:3501_1400x0_80_0_0_086b16fa87b047867846941266ac04d0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152281/95/1522819557_2:0:5335:4000_1400x0_80_0_0_bcdc190f6f92a6c7a7971ad23dcd3a74.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152281/95/1522819557_668:0:4668:4000_1400x0_80_0_0_e7b94261115af1bd7642d3ffa3412cd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета

03:12 17.08.2020
491
CC BY 4.0 / Science Museum, London / Eight Ishihara charts for testing colour blindness, EuropeТест Ишихара
Тест Ишихара
CC BY 4.0 / Science Museum, London / Eight Ishihara charts for testing colour blindness, Europe
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Спор о том, какого цвета платье, утих, а проблема осталась: не все видят цвета одинаково. Но дальтонизм ли это? В интервью радио Sputnik объяснила врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
Дальтонизм — так в быту часто называют все нарушения восприятия цвета у людей. Но это неверно: дальтонизм — это выпадение из восприятия целого цвета. А гораздо чаще встречаются такие нарушения, которые связаны с невосприимчивостью к отдельным оттенкам, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им. Пирогова, директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ Ирина Лещенко.
Фотография спортивной формы, опубликованная в социальных сетях с вопросом о том, какого она цвета
7 июля 2017, 19:01
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы
"Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать: салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое", — отметила Ирина Лещенко.
По ее словам, возможны и приобретенные нарушения цветовосприятия, но они касаются именно различения оттенков, а не выпадения целого цвета.
"Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным – тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее. Бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве", — рассказала радио Sputnik Ирина Лещенко.
Она добавила, что никогда нельзя быть уверенным, что другой человек воспринимает какой-то цвет так же, как ты. При этом, как правило, такие нарушения восприятия чаще встречаются у мужчин.
"Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она – коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии. То, что иногда мы одни и те же цвета видим по-разному, это правда. Никогда нельзя сказать, что другие видят эти цвета так же, как и ты", — подытожила Ирина Лещенко.
1913012
Обсудить 1
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Кош-Агачская солнечная электростанция
Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
Пассажирский самолет в небе
Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Первоклассники
В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Телеведущая Ксения Бородина
"Совсем зажрались!": Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Девушка с апельсином
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Заправка
Названы регионы России с самым доступным бензином
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Скорая помощь
В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Назван самый вредный продукт для почек
04:42Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Лента новостейМолния