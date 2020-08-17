Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета

"Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она – коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии. То, что иногда мы одни и те же цвета видим по-разному, это правда. Никогда нельзя сказать, что другие видят эти цвета так же, как и ты", — подытожила Ирина Лещенко.