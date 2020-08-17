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Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
Дневные температуры в августе в одной из самых холодных точек России – на архипелаге Северная Земля – превышали норму на 15-20 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:08
северная земля
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
арктика
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353
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северная земля, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, арктика, таймыр, общество

Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле

03:08 17.08.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дневные температуры в августе в одной из самых холодных точек России – на архипелаге Северная Земля – превышали норму на 15-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как ранее отметили в Гидрометцентре, потепление в Арктике идет вдвое быстрее, чем в целом по планете. Проявлением этих климатических изменений стал рекорд температуры в 38 градусов, установленный этим летом в якутском Верхоянске, известном в мире как северный полюс холода.
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"Рядом с Таймыром есть такой архипелаг Северная Земля. Это один из наиболее холодных участков нашей страны, он за полярным кругом. Кроме того, с одной стороны там море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, очень холодные моря. Там зафиксирована температура несколько дней назад - 17,6 градуса. Это потрясающий рекорд, невероятно высокая температура. Обычно там около нуля, плюс три, может быть", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что на Северной Земле было установлено уже несколько рекордов в августе. Температура в этом холодном регионе превышала 20 градусов.
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Северная ЗемляПогодаРоман ВильфандГидрометцентрАрктикаТаймырОбщество
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