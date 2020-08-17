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Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
MMI-коды, еще их называют "секретными", помогают пользователю "общаться" с сервисным приложением его оператора. Для этого владельцу телефона необходимо... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:02
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
технологии

Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном

03:02 17.08.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. MMI-коды, еще их называют "секретными", помогают пользователю "общаться" с сервисным приложением его оператора. Для этого владельцу телефона необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков "звездочка" в начале и "решеточка" в конце, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке", — объясняет эксперт.
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Помимо ряда преимуществ (не надо звонить оператору и долго ждать), у MMI-кодов есть недостатки – частые ошибки, например, перезагрузка устройства, проблемы при получении информации при физическом износе SIM-карты, отмечает Мясоедов. Кроме того, для использования подобной системы клиенту необходимо запомнить сложные комбинации кодов, поэтому с каждым годом у этой системы все меньше пользователей.
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