В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Хабаровском крае, четыре человека погибли, в том числе один ребенок, три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Согласно сообщению, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Хабаровском крае на 64-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

"По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", - отметили в МЧС.

Отмечается, что на месте от МЧС России работают восемь человек и две единицы техники.

"Проводится деблокировка пострадавших и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна", - заключили в МЧС.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД РФ, ДТП произошло, предварительно, после того, как водитель большегруза выехал на встречную полосу.

"Водитель, управляя грузовиком Hino Ranger, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, в районе 65 километра, предположительно, выезжает на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где сталкивается с микроавтобусом Toyota Hice, который двигался в сторону Хабаровска. Водитель и 3 пассажира Toyota Hice погибают на месте ДТП. Травмы получают два пассажира Toyota Hice и водитель Hino", - сказал собеседник.