https://ria.ru/20200817/1575869179.html
В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
Два автомобиля столкнулись в Хабаровском крае, четыре человека погибли, в том числе один ребенок, три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:02
2020-08-17T04:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Хабаровском крае, четыре человека погибли, в том числе один ребенок, три человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно сообщению, ДТП с участием двух автомобилей произошло в Хабаровском крае на 64-м километре автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
"По уточненной информации, пострадало семь человек, из них четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", - отметили в МЧС.
Отмечается, что на месте от МЧС России работают восемь человек и две единицы техники.
"Проводится деблокировка пострадавших и смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна", - заключили в МЧС.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД РФ, ДТП произошло, предварительно, после того, как водитель большегруза выехал на встречную полосу.
"Водитель, управляя грузовиком Hino Ranger, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, в районе 65 километра, предположительно, выезжает на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где сталкивается с микроавтобусом Toyota Hice, который двигался в сторону Хабаровска. Водитель и 3 пассажира Toyota Hice погибают на месте ДТП. Травмы получают два пассажира Toyota Hice и водитель Hino", - сказал собеседник.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД.