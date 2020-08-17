Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575869104.html
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в шутливом форме ответил на вопрос телезрительницы о методах борьбы с целлюлитом. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T03:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293302_0:4:1480:837_1400x0_80_0_0_1eda6e8dd75c1c8bea4b309e19a09e78.jpg
https://ria.ru/20200729/1575083805.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293302_0:4:1480:837_1400x0_80_0_0_1eda6e8dd75c1c8bea4b309e19a09e78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293302_181:0:1301:840_1400x0_80_0_0_9a7a282cdce4ed4db59c4b79c227e682.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574293302_321:0:1161:840_1400x0_80_0_0_8181d5a2e8ed82791c3c49dc3c955f8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество

Назван единственный способ борьбы с целлюлитом

02:56 17.08.2020 (обновлено: 03:45 17.08.2020)
409
© Фото : Jachta TrakaiДевушка с апельсином
Девушка с апельсином
© Фото : Jachta Trakai
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в шутливом форме ответил на вопрос телезрительницы о методах борьбы с целлюлитом.

"На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует", — сыронизировал доктор.

Мясников отметил, что избавиться от симптома "апельсиновой корки" невозможно. Врач призвал женщин не комплексовать по этому поводу.

"Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет. На самом деле это генетическая предрасположенность. Это вариант нормы", — заявил он.

По словам специалиста, медицинскими признаками целлюлита является острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, отеком и покраснением кожи.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
29 июля, 09:46
Мясников раскрыл секрет правильного похудения
820002
Обсудить 1
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
Скорая помощь
В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
Тест Ишихара
Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
Кош-Агачская солнечная электростанция
Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
Пляж на побережье Балтийского моря
Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Первоклассники
В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Скорая помощь
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Полиция США
В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
Пассажирский самолет в небе
Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Израильский солдат
Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Собака в аэропорту
Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Назван самый вредный продукт для почек
04:42Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Лента новостейМолния