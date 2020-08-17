https://ria.ru/20200817/1575869104.html
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" в шутливом форме ответил на вопрос телезрительницы о методах борьбы с целлюлитом. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:56
2020-08-17T03:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200729/1575083805.html
1
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество