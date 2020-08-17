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В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли, трое пострадали в ДТП в понедельник с участием грузовика и легковой машины в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:43
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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хабаровский край, происшествия

В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека

02:43 17.08.2020
302
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Скорая помощь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали в ДТП в понедельник с участием грузовика и легковой машины в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.
"Семнадцатого августа 2020 года на 64 километре автодороги "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре" произошло ДТП между легковым и грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека, еще трое с телесными повреждениями различной степени тяжести доставляются в клиническую больницу Хабаровска", - говорится в сообщении.
Скорая
00:56
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Прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчак. Выясняются все обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
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