В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека

"Семнадцатого августа 2020 года на 64 километре автодороги "Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре" произошло ДТП между легковым и грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате происшествия погибло три человека, еще трое с телесными повреждениями различной степени тяжести доставляются в клиническую больницу Хабаровска", - говорится в сообщении.