https://ria.ru/20200817/1575869073.html
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли, трое пострадали в ДТП в понедельник с участием грузовика и легковой машины в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:43
2020-08-17T02:43
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575868485.html
хабаровский край
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, происшествия