https://ria.ru/20200817/1575869032.html
В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Три полицейских в пригороде Остина (американский штат Техас) получили ранения после того, как вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:42
2020-08-17T02:42
остин
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техас
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
остин, сша, техас, стрельба, в мире