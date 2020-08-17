В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

Также полицейские отметили, что устроившего стрельбу мужчину, который забаррикадировался в жилом доме в северном районе Сидар-Парка, пока не задержали. Администрация города попросила жителей населенного пункта избегать места стрельбы.