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В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Три полицейских в пригороде Остина (американский штат Техас) получили ранения после того, как вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:42
остин
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техас
стрельба
в мире
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остин, сша, техас, стрельба, в мире

В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу

02:42 17.08.2020
200
© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США
© Fotolia / Dominik Herz
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Три полицейских в пригороде Остина (американский штат Техас) получили ранения после того, как вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу, говорится в заявлении полиции населенного пункта Сидар-Парк.
"Мы можем подтвердить, что, по состоянию на текущий момент, трое полицейских Сидар-Парка получили огнестрельные ранения. Они находятся в местной больнице в стабильном состоянии", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
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Также полицейские отметили, что устроившего стрельбу мужчину, который забаррикадировался в жилом доме в северном районе Сидар-Парка, пока не задержали. Администрация города попросила жителей населенного пункта избегать места стрельбы.
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ОстинСШАТехасстрельбаВ мире
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03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
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02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
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