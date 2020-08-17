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Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:10
сектор газа
хамас
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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сектор газа, хамас, израиль, в мире

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа

02:10 17.08.2020
462
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат
Израильский солдат
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии.
"В течение дня из Газы в сторону Израиля запускались воздушные шары со взрывчаткой, и ранее этим вечером десятки палестинцев в Газе устроили подстрекательства к беспорядкам на границе с Израилем у стены безопасности. В ответ только что наши танки обстреляли наблюдательные посты ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении военных в Twitter.
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Воздушные шары с взрывными устройствами начали запускать из Газы в сторону Израиля в начале августа. Армия Израиля с начала месяца неоднократно наносила удары по военной инфраструктуре ХАМАС в ответ на запуск шаров.
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Сектор ГазаХамасИзраильВ мире
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