https://ria.ru/20200817/1575868981.html
Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, заявила пресс-служба армии. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:10
2020-08-17T02:10
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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сектор газа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, хамас, израиль, в мире