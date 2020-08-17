В Минске прошли митинги сторонников Лукашенко и оппозиции

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Два разных митинга прошли в воскресенье в Два разных митинга прошли в воскресенье в Минске : на одном собрались сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко , на другом — оппозиции. Если в первом, по данным МВД страны, приняли участие порядка 65 тысяч человек, то во втором, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч. Информации о столкновениях и массовых задержаниях не поступало.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

"Я живой и буду жить"

Митинг сторонников Лукашенко проходил у Дома правительства. Сам Лукашенко выступил на нем с 30-минутной речью. Он заявил, что выборы состоялись, и его результат в более чем 80% голосов не мог быть сфальсифицирован.

Лукашенко отверг идею провести повторные выборы и предупредил, что в таком случае республику "перевернут", она никогда не "вылезет" из "болота". По его словам, если кто-то хочет "отдать" республику, он этого не позволит, даже когда "будет мертвым", а если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут.

"Они кричат мне: "Уходи!" Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом", — заявил президент.

Лукашенко также заявил, что оппозиция не даст спокойной жизни: "Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди — кукловоды".

Он также говорил о войсках НАТО , которые "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, и насилии на улицах, в котором обвинил оппозицию. Рабочих он призвал не оставлять места труда, а тем, кто распространяет информацию о его недомогании, он сказал: "Я живой и буду жить".

Финал выступления Лукашенко был эмоциональным: "Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили".

Только "нелетальное" оружие

На этом митинге успел сделать несколько заявлений министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев. Он подчеркнул, что финансирование ядра митингующих проводится из-за рубежа, и даже назвал сумму: мужчинам платят 30 белорусских рублей (примерно 12 долларов США ), а женщинам — 60 (24 доллара).

Он также сообщил, что по всем случаям применения насилия и превышения полномочий со стороны милиции будет проведена проверка после стабилизации ситуации в стране.

Караев также заявил, что при подавлении протестов не применялось огнестрельное оружие — только "нелетальное", и допустил, что в погибшего участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять из "нелетального" оружия.

Позднее вечером он заявил новостному порталу Tut.by, что спецподразделения милиции сдерживают агрессию при взаимодействии с протестующими, но на "беспредел" со стороны последних могут ответить симметрично.

Мирный протест

Почти сразу после завершения проправительственной акции в другом месте — у стелы "Минск - город-герой" - начался митинг оппозиции, не согласованный с городскими властями. Там к ним присоединилась Мария Колесникова — соратница Светланы Тихановской , которая, по данным ЦИК, заняла второе место на прошедших выборах (10,12%). Колесникова заявила, что у белорусов украли выборы, но "нас не обмануть".

"Сейчас мы требуем остановить насилие ... Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан, ни одно дело не было заведено, до сих пор не освобождены люди из тюрем. Так не будет, так не пойдет", — отметила она.

"Завтра мы подаем заявления на возбуждение уголовного дела по факту смерти людей, по всем фактам издевательств над людьми, по фактам незаконных действий правоохранительных органов", — добавила Колесникова.

Также на митинг к стеле пришел экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев. Он пообещал собравшимся "суд" над Александром Лукашенко.

Около 17.30 люди направились в центр столицы. Несколько тысяч или десятков тысяч человек шли по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь, милиция никак не вмешивалась.

Вскоре протестующие добрались до площади Независимости, где за несколько часов до этого выступал Лукашенко. Ближе к 19.00 они заполнили всю площадь. Люди скандировали лозунги, но обстановка была спокойная.

Затем часть участников акции начала уходить с площади и направилась по проспекту Независимости и Московской улице. В итоге протестующие растянулись длинной колонной от стелы "Минск — город герой" и по проспектам Победителей и Независимости вплоть до площади Независимости. С наступлением темноты люди стали расходиться по разным районам города.

Также в воскресенье прошли акции протеста около СИЗО №1 и СИЗО КГБ в центре Минска. По предположению оппозиционеров, в первом изоляторе на улице Володарского содержится банкир и экс-кандидат на пост президента Виктор Бабарико , а во втором, на проспекте Независимости, — муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

По оценкам СМИ и Telegram-каналов, число участников акций оппозиции могло быть от 100 до 200 тысяч человек. Точная информация может стать известна в понедельник, но многие уже сейчас называют эти протесты самыми массовыми в истории республики.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что акция сторонников оппозиции прошла в Минске без происшествий и задержаний.

На ТВ

В воскресенье сюжеты о протестах в Минске показали два центральных государственных белорусских телеканала. Первым о протестных выступлениях сообщил телеканал ОНТ. Начался он информацией о дневной акции в поддержку Лукашенко, примерно половину выпуска заняла нарезка видео с цитатами из выступления главы государства.

О протестующих, собравшихся у стелы "Минск — город-герой", рассказывали чуть больше минуты. Один из участников рассказал репортеру, что выступает за свободу выбора, которой нельзя лишать людей.

Телеканал СТВ также начал выпуск с информации о провластном мероприятии, но после упомянул акции протеста, назвав их "альтернативной прогулкой".

"Люди спокойно прошли по улицам города, а после собрались у стелы... Акция носит спокойный, мирный характер, минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой", — комментировал ведущий кадры со столичных улиц.

Заграница

В воскресенье днем стало известно, что Лукашенко снова провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным . По информации агентство Белта, они провели "основательные консультации по всем вопросам" белорусской повестки.

По сообщению Кремля, президенты обсудили ситуацию в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления извне, а Путин подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ

Офис президента Украины в воскресенье заявил, что не причастен к тому, что происходит в последние дни в Белоруссии.

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" — заявили в офисе.

Там отметили, что "Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них", поскольку "корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации".

А верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал протестующих.

"Сотни тысяч белорусов вышли на мирные демонстрации сегодня, чтобы потребовать освобождения политических заключенных, а также преследования ответственных за насилие со стороны полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", — написал Боррель в Twitter.