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"Совсем зажрались!": Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Пользователи раскритиковали высказывание телеведущей Ксении Бородиной, которая пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:40
россия
шоу-бизнес
гурзуф
ксения бородина
ялта
республика крым
общество
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россия
гурзуф
ялта
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, шоу-бизнес, гурзуф, ксения бородина, ялта, республика крым, общество

"Совсем зажрались!": Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

01:58 17.08.2020 (обновлено: 02:40 17.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пользователи раскритиковали высказывание телеведущей Ксении Бородиной, которая пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму.
Бородина написала в своем Instagram, что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и рассказала, что отпуск проводит на "колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед". Телеведущая посетовала, что уже хочет "в отель, где все включено: море, пляж, еда" и не нужно никуда выходить. Она сообщила, что "осталось два дня "мучений", в Крыму хорошо, а в отеле "все включено" еще лучше".
Многие комментаторы посчитали, что Бородина выдвигает завышенные требования к отдыху на полуострове.
"Совсем зажрались! Многие в этом году вообще не увидели море и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем, что есть и нечего выпендриваться!" — написала elenasychevnikova.
"Мучения"? Вы же приезжаете на отдых не из-за "все включено", не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма, у нас миллион мест, которые можно посетить, и думать о еде времени не останется!" — посоветовала k_brostovskaya.
"В Крыму сотни красивейших природных мест, а Вы заметили только БОРЩ?" — задалась вопросом bezborodova_kristina.
"Как же достала своими понтами. Не забывай, что подписчики простые люди, а "мучительный" отдых в Крыму для некоторых мечта. Завралась реально", — считает пользователь под ником leop.oldpodlyitrus.
"Обожаю Крым, а почему бы борща не поесть, Вы просто привыкли к люкс отдыху, но поверьте, и без этого можно чудесно здесь отдыхать. Крым шикарен", — заключила _alanvi_.
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