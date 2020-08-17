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В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
Пять человек погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Рубцовском районе Алтайского края, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рубцовский район
алтайский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рубцовский район, алтайский край, происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

00:56 17.08.2020
1070
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая
Скорая
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Скорая. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Рубцовском районе Алтайского края, еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Согласно сообщению, ДТП произошло вечером 16 августа на 265 километре трассы федерального значения "г. Барнаул – г. Рубцовск" А-322.
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"При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова, деблокированы тела пяти человек (три мужчины и две женщины, детей нет). Водитель грузового автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.
Добавляется, что от МЧС России привлекались 11 человек и три единицы техники.
000922
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рубцовский районАлтайский крайПроисшествия
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