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Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:59
россия
паулина андреева
шоу-бизнес
светлана бондарчук
федор бондарчук
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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россия, паулина андреева, шоу-бизнес, светлана бондарчук, федор бондарчук, общество

Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей

00:59 17.08.2020
3581
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
Утверждается, что свадебное платье для Бондарчук сшил на заказ в единственном экземпляре ведущий отечественный дизайнер нарядов для церемонии бракосочетания.
Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук снова вышла замуж. Новым ее супругом стал бизнесмен Сергей Харченко. Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе Москвы.
Светлана и Федор Бондарчук были женаты 25 лет. У них двое детей и двое внуков. В 2016 году супруги развелись. Через три года Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.
Актриса Светлана Бондарчук перед показом фильма Дылда
Вчера, 09:24
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
5904241
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РоссияПаулина АндрееваШоу-бизнесСветлана БондарчукФедор БондарчукОбщество
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